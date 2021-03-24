Киев для возобновления сотрудничества с МВФ должен выполнить свои обязательства - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна вернуться к своим обязательствам перед МВФ.
Об этом он сказал в эфире телеканала «НАШ».
В частности, по словам министра, это обязательства по восстановлению прав НАПК, восстановлению независимости НАБУ, проведения судебной реформы, вопросам рынков газа и электричества. Это те обязательства, которые подписаны в последнем меморандуме, акцентировал Марченко.
Также Марченко прокомментировал состояние бюджета в 2020 году, отметив, что в прошлом году было обеспечено выполнение бюджета как по расходам, так и по доходам. Перевыполнение бюджета по доходам составило 50 миллиардов гривень, заявил министр финансов.
По словам Марченко, перевыполнение бюджета позволило уменьшить необходимость заимствований. Украина заняла на 50 миллиардов меньше и это позволило уменьшить дефицит бюджета, отметил он.
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