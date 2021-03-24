Частные исполнители в Украине ускорят взыскание долгов

Средний срок взыскания долга государственной исполнительной службой достигает 2−3 лет. Частные исполнители сократят срок взыскания долгов.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.
«Сейчас в Украине работает 270 частных исполнителей. За прошедший 2020 год количество производств частных исполнителей выросло в 2,8 раз“а, — сказано в сообщении.
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Взыскание задолженностей — это один из показателей, по которым страну оценивают в рейтинге Doing business. Сейчас, по данным Всемирного банка, в Украине возвращают 9 центов с доллара. Для сравнения, средний показатель в Европе и Центральной Азии — 38,5 центов.
График: Опендатабот
Кто такие частные исполнители:
Больше всего частные исполнители занимаются взысканием задолженностей в пользу банков и финансовых учреждений.
«Государственная исполнительная служба была бюрократизированной и слишком загруженной, и часто нарушала установленные законом сроки. Поэтому частные исполнители — это хорошее решение для улучшения бизнес-климата в Украине. Частные исполнители показывают более эффективный результат взыскания: они снимают нужное количество помощников, быстро принимают решения и автоматизируют процессы. Поэтому взыскание задолженностей существенно ускоряется», — говорит Федор Сафир, юрист Опендатабот.
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