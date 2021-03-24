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Частные исполнители в Украине ускорят взыскание долгов

Частные исполнители в Украине ускорят взыскание долгов

Средний срок взыскания долга государственной исполнительной службой достигает 2−3 лет. Частные исполнители сократят срок взыскания долгов.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

«Сейчас в Украине работает 270 частных исполнителей. За прошедший 2020 год количество производств частных исполнителей выросло в 2,8 раз“а, — сказано в сообщении.

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Взыскание задолженностей — это один из показателей, по которым страну оценивают в рейтинге Doing business. Сейчас, по данным Всемирного банка, в Украине возвращают 9 центов с доллара. Для сравнения, средний показатель в Европе и Центральной Азии — 38,5 центов.


График: Опендатабот

Кто такие частные исполнители:

  • частные исполнители как альтернатива государственной исполнительной службы появились в 2017 году;
  • их функция — принудительное исполнение решений судов и других органов;
  • они работают параллельно с государственными и имеют такие же инструменты влияния (например, арест банковских счетов). Отличие одно: только государственные исполнители могут сопровождать некоторые категории производств, например, выселение или взыскание в пользу государственных органов.

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Больше всего частные исполнители занимаются взысканием задолженностей в пользу банков и финансовых учреждений.

«Государственная исполнительная служба была бюрократизированной и слишком загруженной, и часто нарушала установленные законом сроки. Поэтому частные исполнители — это хорошее решение для улучшения бизнес-климата в Украине. Частные исполнители показывают более эффективный результат взыскания: они снимают нужное количество помощников, быстро принимают решения и автоматизируют процессы. Поэтому взыскание задолженностей существенно ускоряется», — говорит Федор Сафир, юрист Опендатабот.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности».

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По материалам Finance.UA
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