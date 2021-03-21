В Нидерландах арестован украинец с миллионами евро наличности (фото)

Полиция Нидерландов задержала гражданина Украины с солидной суммой наличными.
Об этом сообщила пресс-служба полиции королевства.
Задержание было произведено еще в начале месяца, однако известно об этом стало лишь сейчас.
45-летний украинец был задержан после того, как при обыске в его машине обнаружили три сумки, набитые пачками купюр различного номинала и совокупным объемом в 2 947 750 евро.
Деньги были выданы Нидерландским банком, но их происхождение подозреваемый объяснить не смог, поэтому правоохранители пришли к выводу, что они могли быть получены незаконным путем. Каким именно – не уточняется.
Фото politie.nl
Зато отмечается, что украинца выследили по информации из программы для обмена закодированными сообщениями Sky ECC, которая была взломана полицией.
Фото politie.nl
На данный момент мужчину временно освободили, но расследование в отношении него продолжается.
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