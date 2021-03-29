0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

BMW разрабатывает «умную» систему для зарядки электромобилей самой дешевой электроэнергией

BMW разрабатывает «умную» систему для зарядки электромобилей самой дешевой электроэнергией

Немецкий автопроизводитель BMW Group и коммунальная компания Pacific Gas and Electric Company (PG&E) из США масштабируют испытания интеллектуальных зарядных станций для электрического транспорта, сообщает hightech.plus. Программа ChargeForward проверит, сколько электроэнергии и денег способна сэкономить «умная» зарядка, которая умеет подстраиваться под разные тарифы на электричество в течение суток.

По предварительным подсчетам BMW, такая зарядка сэкономит 1200 кВт*ч возобновляемой энергии на одном автомобиле в год, что эквивалентно четырем месяцам бесплатной зарядки электромобиля со средней батареей. Принцип работы ChargeForward напоминает «умную» зарядку для смартфонов – система самостоятельно определяет временные промежутки, когда зарядка от 0 до 100% может быть «растянута» на более длительный период времени. Однако, если разработчики мобильных устройств используют такие технологии, чтобы снизить износ аккумулятора, то станции BMW будут следить за возможностями солнечных электростанций, расположенных недалеко от электромобиля.

Например, кто-то подключается к сети в субботу в 9 часов утра и устанавливает время отъезда в 4 часа дня. Программа ChargeForward связывается с автомобилем и определяет, что для зарядки аккумулятора требуется два часа. Затем система оценивает тариф на электроэнергию в доме, доступность возобновляемых источников энергии и перегрузки в сети. Если нет перегрузок, а днем солнечная энергия будет дешевой, тогда ChargeForward скажет автомобилю начать зарядку в 13:00 и завершить на 15.00.

Все, что потребуется от водителя – это сообщить своему электромобилю время отъезда через мобильное приложение. Одно простое действие сыграет решающую роль в разумном потреблении электроэнергии и переходе на ВИЭ.

Если испытания пройдут успешно, в будущем такие системы могут быть интегрированы во все электромобили BMW, а платформа для отслеживания привычек позволит полностью автоматизировать процесс.

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Беркли, электромобили с поддержкой умных зарядок позволят снизить выбросы парниковых газов в Северной Калифорнии в среднем на 32%. При этом водители электромобилей дополнительно сэкономят, ведь ChargeForward будет получать электроэнергию, когда это необходимо, а BMW будет поощрять своих бета-тестеров – участники получат $ 150 при регистрации и $ 250 в конце первого года испытаний.

В рамках проекта PG&E интегрирует необходимое программное обеспечение в свои зарядные станции, а также будет сотрудничать с BMW в проведении различных лабораторных испытаний. Партнеры изучат технологии передачи электроэнергии между электромобилями и систему обратной зарядки, которая будет отдавать лишнюю энергию обратно в сеть. Эта система превратит электромобили BMW в резервные генераторы – аналогичный проект Tesla реализовала в середине прошлого года.

Третий этап проекта ChargeForward будет запущен в следующем месяце и продлится до марта 2023 года.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.