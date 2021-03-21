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Boston Dynamics представила робота-грузчика (видео)

Boston Dynamics представила робота-грузчика (видео)

Американская инженерная компания Boston Dynamics представила нового робота Stretch, который будет помогать перемещать коробки на складах.

Об этом сообщает Reuters.

По словам вице-президента компании по развитию бизнеса Майкла Перри, аппарат может перемещать до 800 коробок весом в 23 кг в течение одного часа.

«Мы почти везде на складах слышали, что разгрузка грузовиков – одна из физически сложных и неприятных работ. И вот здесь может помочь именно Stretch», – сказал он.

Перри отметил, что робот может выполнять только одну задачу – переносить коробки, однако многие компании в мире просили Boston Dynamics разработать работа именно для выполнения этой задачи.

Отмечается, что робот оснащен камерами и может различать размеры коробок.

Напомним, два года назад Boston Dynamics представила двухколесного робота-грузчика Handle, способного работать с коробками одинакового размера весом до 5 кг и самостоятельно разгружать-загружать складские поддоны.

Новый робот Stretch имеет четыре колеса, что делает его более устойчивым. Также он может перемещать коробки, почти в пять раз тяжелее, чем те, с которыми работал Handle.

По материалам УКРИНФОРМ
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