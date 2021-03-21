К чему может привести законодательное урегулирование ставок комиссии в банках — эксперты

Законодатель не должен вмешиваться в регулирование цен на свободном рынке платежных услуг, говорит Ольга Василевская-Смаглюк, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем ВРУ. По ее словам, это может навредить рынку и нивелировать борьбу за прозрачную экономику.

Об этом шла речь в ходе пресс-брифинга Национального банка и участников платежного рынка.

«Ритейлеры опираются на призыв „Уменьшим интерчейндж — уменьшим и цены на товары и услуги“. Однако мы имеем живой пример — Европу — где это регулирование было введено и это отнюдь не привело к уменьшению розничных цен для населения. Уменьшение комиссии интерчейндж в Европе в декабре 2015 года привело по большей части к негативным последствиям», — отметила политик.

Последствия в ЕС. По ее словам, потребителей в ЕС поставили перед повышением цен или введением ежегодной платы и платы за использование платежных продуктов. Например:

сбор за изменение пин-кода во Франции;

сбор за оплату картой в ​​некоторых категориях магазинов в Чехии;

сбор за снятие наличных с любых карт в банкоматах Чехии, Дании и Португалии;

уменьшились программы лояльности;

уменьшение ставок наиболее сказалось на комиссиях за пользование кредитными картами — по отдельным картам такой рост составил от 20% до 60%.

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С таким мнением согласна и директор регионального подразделения Visa в Украине, Грузии и странах СНГ Вера Платонова.

«В Евросоюзе 5 лет назад было введено регулирование на интерчейндж (торговую комиссию это не затронуло). И уже через некоторое время исследование показало, что такая регуляция не дала никакого толчка на развитие cashless-экономики. Более того, комиссии для людей за обслуживание их карточных счетов значительно возросли. И в результате такого шага выиграли только крупные торговые предприятия, которые, в свою очередь, не снижали цены на товары», — объяснила эксперт.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, отметил, что сторонники идеи законодательного регулирования часто указывают на то, что в Европе за 0,3% можно получить услугу эквайринг. Однако последняя статистика Европейского центрального банка свидетельствует, что средняя стоимость эквайринга в Европе:*

для крупных предприятий — 0,8%;

для средних — 1,2%;

для малых (о которых и идет речь в Украине) — 1,8−3%.

Напомним, к 2023 году украинский бизнес предлагает снизить максимальный размер комиссии эквайринга до 1,4%. Сейчас этот показатель составляет 2%.