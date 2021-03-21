Банки ожидают проблем с МВФ из-за законопроекта о валютной ипотеке

Крупнейшие банковские и бизнес ассоциации объединились, чтобы не допустить принятия законопроекта № 4475, который вводит массовую реструктуризацию валютных кредитов на нерыночных условиях.

Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ), Форум ведущих международных финансовых учреждений (FLIFI), бизнес-ассоциации EBA и ACC обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять под контроль ситуацию, сложившуюся вокруг ускоренного принятия законопроекта № 4475 «О внесении изменений в раздел IV закона «О потребительском кредитовании».

Согласно письму, с которым ознакомился FinClub, бизнес-ассоциации глубоко обеспокоены ускоренным принятием в первом чтении законопроекта № 4475, поскольку этот документ спровоцирует массовые неплатежи по банковским кредитам, приведет к убыткам кредиторов и соответственно к потере доходов госбюджета, заблокирует финансирование бизнеса и станет причиной правового хаоса в судах.

«Однобокий подход части народных депутатов к проблематике отношений заемщиков и кредиторов с тотальной дискредитацией законных прав кредиторов могут свести на нет и программу президента по доступным ипотечным кредитам, которая только начала внедряться», – говорится в обращении.

Реструктуризацию валютной ипотеки Верховная Рада утвердила 19 марта. Национальный банк 24 марта заявил, что реструктуризация кредитов в иностранной валюте должна происходить только на рыночных условиях.

В письме бизнес-ассоциаций к Зеленскому говорится, что непродуманная принудительная реструктуризация валютных долгов, которая по своему содержанию на самом деле освобождает валютных заемщиков от обязанности уплаты кредитов, противоречит принципам рыночной экономики.

«Такой подход прямо нарушает обязательства Украины в рамках программы stand-by с Международным валютным фондом и грозит потенциалу Украины к привлечению иностранных инвестиций», – уверено бизнес-сообщество.

Законопроект может изменить отношение многих заемщиков к выполнению своих обязанностей, а массовые неплатежи – это не только убытки кредитора, но и недополученные налоги государственного бюджета и формирование предпосылок для кризисных явлений в финансовом секторе. Таким образом, законопроект № 4475 создает непосредственные угрозы для макрофинансовой стабильности в Украине, считают в ассоциациях.

Бизнес предлагает провести реструктуризацию валютных кредитов цивилизованным путем, с соблюдением конституционных прав, в соответствии с действующим законодательством, в частности, Кодекса Украины по процедурам банкротства. Для этого президент Украины должен посодействовать доработке режима реструктуризации проблемной задолженности в профильном комитете парламента таким образом, чтобы они не нарушали Конституцию Украины и не создавали угрозы для развития рынка финансовых услуг и финансовой стабильности в Украине.