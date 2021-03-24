Владислав Савченко: «Дія.City» update. Что ожидать IT рынку Украины

На прошлой неделе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров с командой представил новую редакцию законопроекта «Дія.City», вариант №4303-д.

Уже в ближайшее время документ должны рассмотреть в Верховной Раде. Что же изменится для IT отрасли Украины? Давайте рассмотрим.

Из положительного. Тот самый диалог между властью и бизнесом, которого не было при составлении первого законопроекта, все же состоялся, и на мой взгляд концептуально Минцифра учла мнение индустрии.

В чем-то осталась при своем. Но я понимаю, что и у Минцифры есть свои обязательства, мнение депутатского корпуса, Минфин, внешняя политика (кредиты МВФ и т.д.).

Сейчас концепция «Дія.City» выглядит более четкой и приемлемой. Наряду с этим законопроектом уже есть конкретные предложения относительно изменений в налоговое законодательство (что является неотъемлемой частью режима), предложения по внесению изменений в другие нормативно-правовые акты Украины.

Дополнена структура документа в части общих принципов, сроков. Конкретизированы многие принципы и условия приобретения и определения статуса резидента.

Хотя, конечно, переходной период и судебная практика еще будут формировать «правила игры», однако уже все выглядит гораздо прозрачнее.

Обязательное участие в общественной организации (по типу внутреннего органа самоуправления «Дія.City»), а соответственно и обязательные членские взносы отменены. Очень многие представители индустрии, в том числе и мы не особо это поддерживали.

Из главного, войну за ФЛП, привязку ряда критериев к вознаграждению ФЛП выиграла Минцифра. Лично я считаю, что это справедливо. Законопроект не содержит запрета работы с ФЛП, работайте, пожалуйста.

Однако, давайте будем честны:

HR отделы ищут работников, а не контрагентов;

оборудования передается некоторым ФЛП не под ссуду, а как рабочий инвентарь;

не под ссуду, а как рабочий инвентарь; выполняют разработчики работы именно под руководителем проекта, а не на собственный риск.

Я понимаю, что перестроить систему будет нелегко, особенно компаниям-гигантам, но мы должны называть вещи своими именами.

Законопроект предусматривает ряд специфических для нашей индустрии возможностей, как право определять компенсацию, заключать положение о неразглашении информации, совершение конкурентных действий, непереманивание и т.д. Положительной судебной практики по таким правоотношениям пока почти не существует, и предусмотрение таких норм дает надежду, что ситуация изменится к лучшему.

Единственное что, переходного периода с ФЛП на гиг- и фултайм работников в 3 года (как просили некоторые представители индустрии) не будет. Плюс это или минус – сказать сложно.

Из отрицательного. Аудиторское заключение, за отмену которого боролся бизнес (и здесь, кстати, было единое мнение со стороны бизнес сообщества) останется, и компании обязаны будут подтверждать критерии резидентства именно этим способом.

Это, вероятно, станет основанием для роста цен на услуги, а они и так недешевые. И этот инструмент, кстати, был заимствован из практики ПВТ (аналогичного режима Беларуси), в целях обеспечения соблюдения резидентами соответствующих критериев.

Владислав Савченко, президент «Европейской ассоциации программной инженерии»