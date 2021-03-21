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Что ждать от курса на этой неделе?

Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне уверенно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,0%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,72 до 27,97 грн (+0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,68/27,69 до 27,95/27,96 (+1,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,60/27,77 до 27,82/28,03 (+0,8%/+0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,6% до 0,8% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Со слов Андрея Гойлова, аналитика RoboForex, на рынки негативно влияют новости об ухудшении эпидемиологической ситуации в Украине.

«Уже 11 областей оказались в „красной зоне“ карантинных ограничений, в том числе и Киев. По сути, на половине территории страны введен локдаун. Восстановление экономики находится под угрозой, что повышает негативные настроения среди иностранных инвесторов. Нерезиденты за прошлую неделю сократили свои портфели в ОВГЗ на 1,75 млрд грн — до 104,26 млрд. Если они будут продолжать распродажу бумаг такими же темпами, это вызовет дальнейшее падение курса национальной валюты к евро и доллару США», — говорит Гойлов.

Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ, где рынку будут предложены облигации 7-ми выпусков: в гривнах со сроками погашения в 3, 12, 18, 24 и 36 месяцев, а также 12 и 24 месяца — в долларах США.

«Полагаю, что нерезиденты пропустят данное размещение. В случае резких колебаний котировок НБУ будет вынужден выйти на межбанк с валютными интервенциями. На текущей неделе ожидаю, что гривна к доллару США ослабнет до уровня 28,10. Единая европейская валюта, вероятно, возобновит рост к отметке в 33,15.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, также отмечает, что на начавшейся неделе стоит ожидать умеренный рост курса доллара к гривне.

«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках вблизи 28,0/28,2 грн», — резюмирует эксперт.

По материалам Finance.UA
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