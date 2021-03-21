0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Компания Ford собрала много заказов на модель Bronco (фото)

В пресс-службе компании Ford заявили, что им удалось собрать 125 000 предварительных заказов на модель Bronco. За эти модели уже внесена предоплата, а вот общее количество желающих получить новинку составила 190 000 человек.

70% заказов пришлось на топовую комплектацию модели. Из-за большого спроса на новинку, компания Ford решила увеличить мощность производства. Первая партия автомобилей попадет к своим владельцам уже в июне. А вот большинству придется ждать до начала 2022 года.


Производство некоторых комплектаций, в частности с модульной крышей, пришлось отложить, так как поставщики не успели сделать и отправить необходимые компоненты. Чтобы компенсировать ожидания, компания переведет клиентам 200 000 бонусных баллов, которые можно будет потратить на обслуживание или покупку аксессуаров.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.