Компания Ford собрала много заказов на модель Bronco (фото)

В пресс-службе компании Ford заявили, что им удалось собрать 125 000 предварительных заказов на модель Bronco. За эти модели уже внесена предоплата, а вот общее количество желающих получить новинку составила 190 000 человек.

70% заказов пришлось на топовую комплектацию модели. Из-за большого спроса на новинку, компания Ford решила увеличить мощность производства. Первая партия автомобилей попадет к своим владельцам уже в июне. А вот большинству придется ждать до начала 2022 года.



Производство некоторых комплектаций, в частности с модульной крышей, пришлось отложить, так как поставщики не успели сделать и отправить необходимые компоненты. Чтобы компенсировать ожидания, компания переведет клиентам 200 000 бонусных баллов, которые можно будет потратить на обслуживание или покупку аксессуаров.