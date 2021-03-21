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В Бангкоке построили отель с необычной концепцией (фото)

Сегодня для гостиниц идеального сервиса недостаточно, чтобы привлекать внимание гостей. Сейчас битва услуг переросла в битву концепций, что порождает новые и довольно необычные идеи.

Архитекторы SIM Studio получили довольно необычное задание: создать отель, который будет отвечать “жизни гуся”: простой свободной жизни среди природы.

Такая необычная концепция пришла владельцу отеля на ум, когда он гулял Центральным парком в Нью-Йорке.

Ранее это помещение было старым 5-этажным магазином. Общая площадь здания составляет 900 квадратных метров. На первом этаже теперь расположен ресторан, а бар поместили на крыше. Гостей отеля готовы принять 20 номеров. Каждое пространство отеля является гибким, поэтому в будущем сможет легко испытать трансформации.

По материалам Телеканал 24
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