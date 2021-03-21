Миллионы убытков: хакер из Тернополя «обокрал» банки 11 стран мира

Житель Тернополя создал один из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран.
Об этом пишет сайт «Сегодня» со ссылкой на офис генпрокурора.
Правоохранители выяснили, что мужчина разработал вредоносное программное обеспечение, направленное на веб-ресурсы более сотни банков и их клиентов. Оно позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях.
«Ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов. От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были проведены именно с использованием разработки подозреваемого.
Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией программных или технических средств.
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