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Mercedes-Benz EQS полностью раскрыл свой интерьер (фото)

Mercedes-Benz EQS полностью раскрыл свой интерьер (фото)

Базовые версии электрического аналога S-Class получат вертикально ориентированный экран мультимедийной системы, а в более дорогих будет огромная панель во всю ширину кабины.

15 апреля немецкий автопроизводитель представит электрический люксовый седан Mercedes-Benz EQS. Накануне премьеры нам разрешено заглянуть внутрь нового электрокара.

В центре внимания — MBUX Hyperscreen — огромный экран шириной более 141 сантиметра (56 дюймов), который занимает почти всю ширину передней панели. Под «стеклом» этого экрана находятся три дисплея: 12,3-дюймовый для приборной панели, 17,7-дюймовый в центре для мультимедиа и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей для пассажира.

При этом Hyperscreen — опция, а у базовой модели будет проще центральная консоль с вертикальным экраном и без пассажирского дисплея.

Например, компания утверждает, что новая специализированная платформа (а EQS — первый электрокар «Мерседеса», который не имеет аналогов среди машин с ДВС) позволила добиться коэффициента лобового сопротивления (Cd) в 0,20 — это рекорд для серийных автомобилей. Впереди EQS получит так называемую Black Panel, которая входит в фирменный стиль суббренда Mercedes-EQ со времен концепта Generation EQ 2016 года. От топливных моделей EQS можно будет легко отличить по оригинальной светотехнике. Экраны имеют тактильную обратную связь, как в новом S-класс. Кроме того, в электромобиле также предусмотрен проекционный дисплей, по качеству картинки отвечающий 77-дюймовому монитору.

Mercedes-Benz EQS обещает быть приятным не только на ощупь, но и для слуха, глаз и даже носа. Лучшая перфорированная кожа для отделки, замысловатые рисунки швов, амбиентная подсветка салона, десяток массажных программ для кресел, специально разработанный аромат No.6 MOOD Linen и HEPA-фильтр для салона, синтезированные звуки работы мотора и превосходное звучание 710-ваттной акустики Burmester с 15 динамиками — все это призвано создать непринужденную легкость бытия в салоне EQS. Впервые пассажирам заднего ряда доступно жестовое управление мультмедийными функциями в дополнение к паре собственных сенсорных экранов на подголовниках передних кресел и сенсорному блоку управления в подлокотнике.

Управлять большинством систем и настроек поможет интерьерный ассистент, способный к самообучению. Он ориентируется, в том числе, с помощью датчиков, которых у машин в топовой комплектации будет более трех с половиной сотен.

Выпускать EQS будут на новом заводе Factory 56 в Германии. В топовой версии электрокара будет блок аккумуляторов на 108 киловатт-часов, заряда которого хватит более чем на 700 километров пути. Старт продаж Mercedes-Benz EQS намечен на август этого года. А уже в сентябре дебютирует младший электрокар на той же платформе — Mercedes-Benz EQE.

По материалам Телеканал новин 24
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