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Всего 1% украинцев чувствуют положительные последствия реформ — опрос

Всего 1% украинцев чувствуют положительные последствия реформ — опрос

Половина украинцев отметили, что они успели почувствовать последствия реформ, но относятся к ним преимущественно негативно. Всего 1% граждан чувствуют положительные последствия реформ.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.

По данным опроса, доля тех, кто имел только отрицательный опыт, составляет 28,4%. Как положительные, так и отрицательные результаты почувствовали 23,6% респондентов.

Также по результатам опроса:

  • 46,7% опрошенных продолжают считать коррупцию важнейшим вопросом для государства;
  • бедность (41%), кризис на Донбассе (32,7%) и безработица (32,4%) — другие важные по мнению граждан проблемы, с которыми сталкивается Украина;
  • на личном уровне у украинцев иная точка зрения: важнейшими для них и их семей являются бедность (47,7%), безработица (35%) и доступ к медицинским услугам (34,2%).

Ожидания. В общем, украинцы не ожидают увидеть плоды реформ в ближайшее время. Почти каждому третьему (27,3%) сложно спрогнозировать свои ожидания, тогда как примерно каждый шестой гражданин (16,7%) ожидает, что последствия реформ будут ощутимы через два-три года.

Первыми признаками необратимости реформ, по мнению граждан, являются увеличение благосостояния их семей (55,6%), положительные темпы роста экономики (49%) и возможность получать качественные услуги от государства (37,2%).

Справка Finance.ua:

  • Как сказано в опросе Социологической группы «Рейтинг», 61% украинцев поддерживают введение жесткого карантина в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом (в начале марта — 56%). 37% – против. Поддержка жесткого карантина выросла с начала марта, когда она составляла 56%.
  • По результатам мартовского социологического опроса R&B Group, у 30% украинских семей нет никаких сбережений.

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По материалам Finance.UA
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