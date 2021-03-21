Всего 1% украинцев чувствуют положительные последствия реформ — опрос

Половина украинцев отметили, что они успели почувствовать последствия реформ, но относятся к ним преимущественно негативно. Всего 1% граждан чувствуют положительные последствия реформ.
Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens.
По данным опроса, доля тех, кто имел только отрицательный опыт, составляет 28,4%. Как положительные, так и отрицательные результаты почувствовали 23,6% респондентов.
Также по результатам опроса:
Ожидания. В общем, украинцы не ожидают увидеть плоды реформ в ближайшее время. Почти каждому третьему (27,3%) сложно спрогнозировать свои ожидания, тогда как примерно каждый шестой гражданин (16,7%) ожидает, что последствия реформ будут ощутимы через два-три года.
Первыми признаками необратимости реформ, по мнению граждан, являются увеличение благосостояния их семей (55,6%), положительные темпы роста экономики (49%) и возможность получать качественные услуги от государства (37,2%).
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