Популярные специальности и зарплаты в украинском геймдеве (инфографика)

Большинство украинских геймдев-специалистов — мужчины (70,2%). А 41% из этих работников — это специалисты уровня middle.
Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка украинского геймдева рекрутингового агентства Skillers.
Уровень квалификации у украинского геймдева: middle (41%), lead (14%), C-level (7%). Доля категории junior составила только 9%;
Специализация. Лидирующая группа респондентов — художники (43,3%). Второе и третье места разделили между собой геймдизайнеры и программисты с одинаковым показателем в 15%.
Где работают специалисты? Большинство опрошенных работают именно в GameDev студиях — таких было 61,04%. Еще 28,48% специалистов работают на аутсорсе или в аутстаф-компаниях. Совсем незначительный процент респондентов работают в инди-разработке (6,58%) и на фрилансе (3,90%).
Украинский геймдев, в основном, сконцентрирован в столице. Офис компании у 71% опрошенных находится в Киеве. В тройку лидеров также вошли Львов и Харьков (4,56%), наравне с ними офисы в других странах (4,18%). Доля респондентов из небольших городов была низкой — до 1%.
Полная занятость — самая распространенная форма сотрудничества в индустрии, активно используется в виде офисной работы и «удаленки» — 46% и 35% соответственно.
А что с зарплатами? Для соискателей из геймдева одним из основных приоритетов при поиске работы является привлекательная зарплата: 49,46% отметили этот аспект очень важным, а 30,40% – достаточно важным.
Как часто меняют работу? В среднем, специалист геймдева задерживается на одном проекте от 2 до 4 лет (43%). Вместе с тем, вторая по численности группа респондентов меняет работу раз в 1−2 года. При этом отмечается, что программисты, в отличие от коллег из других категорий, могут чаще менять работу — раз в 1−2 года. А вот ТОП-менеджмент вообще не рассматривает сотрудничество меньше чем 1−2 года.
Самые популярные причины для увольнения:
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