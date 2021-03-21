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Facebook проложит два кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета

Facebook проложит два кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета

Американская компания Facebook планирует проложить два новых кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета. Они соединят Сингапур и Индонезию с Северной Америкой.

Об этом заявил вице-президент Facebook по сетевым инвестициям Кевин Сальвадори, передает Reuters.

По его словам, кабели Echo и Bifrost также будут пересекать Яванское море. Ожидается, что они улучшат скорость интернет-соединения в транстихоокеанском регионе примерно на 70%. При этом менеджер Facebook отказался раскрыть размер инвестиций.

Сальвадори также отметил, что проект Echo строится в партнерстве с Google Alphabet и индонезийской телекоммуникационной компанией XL Axiata и должен быть завершен к 2023 году.

Строительство Bifrost будет проводиться в партнерстве с Telin, дочерней компанией индонезийской Telkom, и сингапурским конгломератом Keppel. Оно должно быть завершено к 2024 году.

Отметим, на сегодня около 73% из 270-миллионного населения Индонезии являются постоянными пользователями интернета, но только 10% имеют доступ к широкополосному соединению. В связи с этим целые регионы страны остаются без доступа к интернету.

Напомним, ранее Facebook заморозил аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро за распространение фейков о коронавирусе.

Также сообщалось, что Facebook работает над созданием приложения для заключенных, которое должно помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы.

По материалам РБК-Украина
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