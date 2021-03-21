Facebook проложит два кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета

Американская компания Facebook планирует проложить два новых кабеля по дну Тихого океана для улучшения интернета. Они соединят Сингапур и Индонезию с Северной Америкой.
Об этом заявил вице-президент Facebook по сетевым инвестициям Кевин Сальвадори, передает Reuters.
По его словам, кабели Echo и Bifrost также будут пересекать Яванское море. Ожидается, что они улучшат скорость интернет-соединения в транстихоокеанском регионе примерно на 70%. При этом менеджер Facebook отказался раскрыть размер инвестиций.
Сальвадори также отметил, что проект Echo строится в партнерстве с Google Alphabet и индонезийской телекоммуникационной компанией XL Axiata и должен быть завершен к 2023 году.
Строительство Bifrost будет проводиться в партнерстве с Telin, дочерней компанией индонезийской Telkom, и сингапурским конгломератом Keppel. Оно должно быть завершено к 2024 году.
Отметим, на сегодня около 73% из 270-миллионного населения Индонезии являются постоянными пользователями интернета, но только 10% имеют доступ к широкополосному соединению. В связи с этим целые регионы страны остаются без доступа к интернету.
Напомним, ранее Facebook заморозил аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро за распространение фейков о коронавирусе.
Также сообщалось, что Facebook работает над созданием приложения для заключенных, которое должно помочь людям адаптироваться после возвращения из тюрьмы.
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