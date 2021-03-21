Почему через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое - разъяснение Лазебной

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

«Если не накапливать и ничего не делать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%. Это — сколько составляет наша пенсия по отношению к заработной плате. Это прогноз Всемирного банка. То есть, например, если зарплата 10 тысяч гривен, то пенсия — 1800 гривен», — отметила министр.

Лазебная подчеркнула, что правительство уже в ручном режиме «дотягивает» солидарные пенсии.

«У нас есть пять минимальных пенсионных выплат. Одна рассчитывается от прожиточного минимума для людей с маленьким стажем, другая — для людей с полным стажем, сейчас составляет 2400 гривен и зависит от минимальной зарплаты. Еще три мы устанавливаем правительственными решениями, в том числе, доплаты по возрасту», — заявила глава Минсоцполитики.

Она подчеркнула, что без накопительной пенсии каждое правительство будет в ручном режиме «латать дыры».

«В Украине нужно строить цивилизованную накопительную систему. Именно сейчас и нужно это делать. Ежегодно 60 тысяч человек из-за возраста у нас просто лишаются возможности участвовать в пенсионном накоплении. Тогда как в 77 странах это работает», — подытожила министр.

Справка Finance.ua:

В результате проведенной индексации повышенные выплаты в 2021 году будут получать около восьми миллионов пенсионеров.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr