Почему через 30 лет пенсия может снизиться почти вдвое - разъяснение Лазебной

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, почему пенсии в Украине через 30 лет могут снизиться почти вдвое. Это произойдет, если не внедрять накопительную пенсионную систему.
Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.
«Если не накапливать и ничего не делать, то коэффициент замещения в Украине через 30 лет будет 18%. Сейчас он около 30%. Это — сколько составляет наша пенсия по отношению к заработной плате. Это прогноз Всемирного банка. То есть, например, если зарплата 10 тысяч гривен, то пенсия — 1800 гривен», — отметила министр.
Лазебная подчеркнула, что правительство уже в ручном режиме «дотягивает» солидарные пенсии.
«У нас есть пять минимальных пенсионных выплат. Одна рассчитывается от прожиточного минимума для людей с маленьким стажем, другая — для людей с полным стажем, сейчас составляет 2400 гривен и зависит от минимальной зарплаты. Еще три мы устанавливаем правительственными решениями, в том числе, доплаты по возрасту», — заявила глава Минсоцполитики.
Она подчеркнула, что без накопительной пенсии каждое правительство будет в ручном режиме «латать дыры».
«В Украине нужно строить цивилизованную накопительную систему. Именно сейчас и нужно это делать. Ежегодно 60 тысяч человек из-за возраста у нас просто лишаются возможности участвовать в пенсионном накоплении. Тогда как в 77 странах это работает», — подытожила министр.
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