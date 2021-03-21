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В Минсоцполитики назвали количество пенсионеров, которые в этом году получат повышенные пенсии

В Минсоцполитики назвали количество пенсионеров, которые в этом году получат повышенные пенсии

В результате проведенной индексации пенсии повышенные выплаты в 2021 году будут получать около восьми миллионов пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«В марте завершилась индексация пенсий, запланированная на 2021 год. По ее результатам в течение 2021 года повышенные пенсии получать около 8 миллионов пенсионеров. Более 6 миллионов пенсионеров получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для полумиллиона пенсионеров, которым пенсии были назначены в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в 2019—2020 годах и которые не подпадают под индексацию, пенсии вырастут на 100 гривен по решению Правительства с июля 2021 года.

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«Мы обязательно должны исправить ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации. Цена этой ошибки — качество жизни почти полумиллиона пенсионеров, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше», — комментирует министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, для исправления этой ошибки Минсоцполитики разработало законопроект, который уже утвердило Правительство и внесло в Верховную Раду.

«Я прошу народных депутатов рассмотреть его и принять, чтобы уже в 2022 году пенсии индексировались всем нашим пенсионерам и дата индексации была установлена ​​в законе, 1 марта, а не ежегодно вручную корректировалась политиками», — добавила она.

Справка Finance.ua:

  • В этом году индексация пенсий рассчитана на 11% от основного размера пенсий в зависимости от стажа и заработка.
  • «Пенсия в 10 тыс. гривен“https://news.finance.ua/ua/news/-/489 961/ukrayintsyam-poyasnyly-za-yakyh-umov-vony-otrymayut-maksymalnu-pensiyu — это реальность для украинских пенсионеров. Правда, не для всех. Самые большие пенсии получают те, у кого «белая» зарплата больше средней в 2 раза и полный стаж.

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По материалам Finance.UA
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