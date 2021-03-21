В Минсоцполитики назвали количество пенсионеров, которые в этом году получат повышенные пенсии

В результате проведенной индексации пенсии повышенные выплаты в 2021 году будут получать около восьми миллионов пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

«В марте завершилась индексация пенсий, запланированная на 2021 год. По ее результатам в течение 2021 года повышенные пенсии получать около 8 миллионов пенсионеров. Более 6 миллионов пенсионеров получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для полумиллиона пенсионеров, которым пенсии были назначены в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в 2019—2020 годах и которые не подпадают под индексацию, пенсии вырастут на 100 гривен по решению Правительства с июля 2021 года.

«Мы обязательно должны исправить ошибку пенсионной реформы 2017 года, когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации. Цена этой ошибки — качество жизни почти полумиллиона пенсионеров, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше», — комментирует министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, для исправления этой ошибки Минсоцполитики разработало законопроект, который уже утвердило Правительство и внесло в Верховную Раду.

«Я прошу народных депутатов рассмотреть его и принять, чтобы уже в 2022 году пенсии индексировались всем нашим пенсионерам и дата индексации была установлена ​​в законе, 1 марта, а не ежегодно вручную корректировалась политиками», — добавила она.

Справка Finance.ua:

В этом году индексация пенсий рассчитана на 11% от основного размера пенсий в зависимости от стажа и заработка.

«Пенсия в 10 тыс. гривен“https://news.finance.ua/ua/news/-/489 961/ukrayintsyam-poyasnyly-za-yakyh-umov-vony-otrymayut-maksymalnu-pensiyu — это реальность для украинских пенсионеров. Правда, не для всех. Самые большие пенсии получают те, у кого «белая» зарплата больше средней в 2 раза и полный стаж.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫