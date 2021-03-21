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Венесуэла предложила платить нефтью за COVID-вакцины

Венесуэла предложила платить нефтью за COVID-вакцины

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил платить нефтью за COVID-вакцины.

Об этом он заявил во время выступления на государственном телевидении в понедельник, 29 марта.

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«У Венесуэлы есть нефтяные суда, и есть клиенты, которые будут покупать нашу нефть. Мы готовы поставлять нефть в обмен на вакцины, но просить никого не будем», — сказал Мадуро.

Сейчас Венесуэла получает вакцины от России и Китая. Правительство и оппозиция также вели переговоры с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) о получении вакцин через механизм COVAX. Однако на прошлой неделе власти Венесуэлы заявили, что не будут использовать вакцину AstraZeneca.

Напомним, что ранее Мадуро сделал прививку вакциной Спутник V. Российской вакциной уже привита большая часть медицинского персонала в стране, заверил Мадуро.

По материалам Корреспондент.net
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