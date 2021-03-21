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В Украине скоро запустят электронный больничный

В Украине скоро запустят электронный больничный

Министерство здравоохранения Украины планирует в ближайшее время запустить электронный больничный. Некоторое время он будет существовать параллельно с бумажным.

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Ярослав Кучер.

По его словам, такой больничный лист сможет получить пациент, который есть в электронной системе здравоохранения, известна его история, у него также есть история обращений к врачу.

«Мы должны видеть, кто выписал, когда, какой диагноз, обращался ли ранее пациент к врачу, или он вчера появился в системе и врач просто по своему желанию выписывает эти листы… Для того, чтобы снизить все риски, нам было важно, чтобы это стало электронно», — рассказал Кучер.

Напомним, Верховная Рада обязала Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года. Парламент принял соответствующий проект постановления №4243.

По материалам РБК-Украина
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