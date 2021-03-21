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Panasonic и McAfee решили защитить автомобили от хакеров

Panasonic и McAfee решили защитить автомобили от хакеров

Японская корпорация Panasonic и американский разработчик антивирусного программного обеспечения McAfee приступили к созданию совместного Центра управления безопасностью транспортных средств.

Как передает HiTech.Expert, это позволит защитить современные автомобили от кибератак и усилить кибербезопасность мировой автомобильной промышленности в целом.

В издании отмечают, что мировой автопром уже сейчас задумывается о механизмах мониторинга и защиты транспортных средств из-за массового распространения подключаемых к интернету и автопилотируемых транспортных средств и их особой уязвимостью для хакеров.

Так, в феврале 2021 года более 20 крупных компаний, в том числе Panasonic и Toyota Motor, создали организацию для борьбы с кибератаками.

Центр управления безопасностью транспортных средств может стать одним из решений, позволяющих оказывать услуги по мониторингу безопасности подключенных автомобилей по всему миру.

Panasonic использует подобные решения с 2016 года — для защиты от атак на электронные системы и сети, управляющие оборудованием и производственными процессами на своих предприятиях.

Для автомобилей была разработана модифицированная версия — специальный модуль, вмонтированный в транспортное средство, он обнаруживает факт кибератаки, его тип и интенсивность и передает данные в Центр управления безопасностью. После чего там проанализируют данные о попытке взять автомобиль под удаленный контроль и оперативно проинформируют автопроизводителя.

В свою очередь, автопроизводители смогут использовать эту информацию для оперативной помощи владельцу автомобиля — например, отключения бортовых систем или для выпуска обновлений безопасности программного обеспечения.

По материалам Дело
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