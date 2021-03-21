Пять нюансов регулирования ненормированного рабочего дня

Ненормированный рабочий день как вид режима рабочего времени может способствовать стабильной работе предприятий. Однако, несмотря на более чем столетнюю практику применения ненормированного рабочего дня, целесообразность его вызывает дискуссии.

В Государственном центре занятости сделали акцент на нескольких нюансах такого вида рабочего дня.

1. Ненормированный рабочий день применяется в отношении определенных работ, профессий и должностей. Следует помнить, что ненормированный рабочий день является исключением из правил и применяется к тем работникам, труд которых имеет особое общественное значение. Действующее законодательство не содержит условия по утверждению в централизованном порядке перечней работ, профессий и должностей работников с ненормированным рабочим днем. В частности, он может применяться для руководителей, специалистов и рабочих, а именно:

лиц, работа которых не поддается точному учету во времени;

лиц, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности (например, в сельском хозяйстве);

лиц, которые распределяют время для работы по своему усмотрению.

2. Использование ненормированного рабочего дня не предполагает соблюдения ограничений, вытекающих из правового режима сверхурочных работ. Привлечение к работе на условиях ненормированного рабочего дня не следует отождествлять с привлечением к сверхурочной работе, ведь:

для сверхурочных работ нужны основания, определенные статьей 62 Кодекса законов о труде Украины, а для привлечения к работе на условиях ненормированного дня нужна производственная необходимость, которая определяется в каждом отдельном случае;

установленная ст. 63 КзОТ Украины запрет на привлечение к сверхурочным работам определенных категорий лиц не распространяется на привлечение к работе на условиях ненормированного рабочего дня;

предельная продолжительность применения сверхурочных работ определена в ст. 65 КзОТ, а продолжительность работы при ненормированном рабочем дне – нет.

3. Введение ненормированного рабочего дня возможно в договорном порядке. Список профессий и должностей, на которых может применяться ненормированный рабочий день, определяется коллективным договором. Соответствующий перечень определяется непосредственно в тексте коллективного договора или в приложении к нему. Конкретная продолжительность дополнительного отпуска для работников на условиях ненормированного рабочего дня устанавливается коллективным договором по каждому виду работ, профессий и должностей или трудовым договором.

4. Применение ненормированного рабочего дня предусматривает распространение на работника специальных гарантий. В соответствии с законодательством, компенсироваться труд на условиях ненормированного рабочего дня должен посредством предоставления дополнительного ежегодного отпуска продолжительностью не более 7 календарных дней (конкретная продолжительность устанавливается в коллективном договоре). Кроме того, собственник или уполномоченный им орган не имеет права систематически привлекать работников, работающих по такому режиму, к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени.

5. Невозможность применения ненормированного рабочего дня к работникам на условиях неполного рабочего дня. Ненормированный рабочий день не применяется для работников, занятых на работе с неполным рабочим днем. Считается, что эти лица заинтересованы в уменьшенной рабочей нагрузке. В законодательстве установлен ряд категорий работников, которым гарантируется установление неполного рабочего дня (среди них — беременные женщины, матери с детьми до 14 лет, работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 3 лет, лица пожилого возраста, лица с инвалидностью и т.д.). При этом для работников, работающих на условиях неполной рабочей недели, ненормированный рабочий день может применяться.

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