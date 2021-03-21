Переход на летнее время: Укрзализныця сообщила об изменениях в графике

Время отправления и прибытия поездов в билетах 28 марта указывается с учетом перевода стрелок часов.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
«С 28 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода», — говорится в сообщении.
Так, в связи с переходом на летнее время 28 марта 2021 года в 03:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.
Напомним, Рада не смогла отменить переход на «летнее» и «зимнее» время и приняла решение направить в комитет на доработку проект закона № 4201 об исчислении времени в Украине, который отменяет перевод часов.
Стоит отметить, что украинцы неоднократно призывали власти отменить переход на зимнее и летнее время — прекратить «перекручивание стрелок» часов.
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