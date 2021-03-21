Сменить квалификацию хочет каждый третий опрошенный

Неудовлетворенность нынешней профессией, нехватка интересных вакансий по специальности или затянувшиеся неудачи в поисках рабочего места должны подтолкнуть к более решительным действиям, которые выражаются в переквалификации. Насколько страшны такие перемены и стоит ли к ним прибегать — рассказали эксперты портала grc.ua.

Хотят ли респонденты сменить квалификацию? В прошлом году эксперты провели исследование, и сделали вывод, что с возрастом люди все меньше склоняются к радикальным жизненным переменам, поэтому смена профессии всерьез рассматривается до 40 лет. В дальнейшем же отмечается ощутимое снижение положительных ответов от опрошенных:

готовы переквалифицироваться лишь 10% в возрасте от 19 до 23 лет;

26% – в возрасте от 24 до 30 лет;

37% – в возрасте от 31 до 40 лет;

19% – в возрасте от 41 до 50 лет.

Итог исследования: переквалифицироваться хочет каждый третий, и эта статистика подтверждает актуальность данного вопроса. Однако смена профессии — риск, поэтому на такие действия в меньшей степени готовы решиться те, кто только делает первые карьерные шаги, и те, кто разменял пятый десяток. В последнем случае причины просты: неверие, что это может принести какой-либо результат, а также ценность имеющейся стабильности (даже если она не удовлетворяет потребности полностью) для семьи.

Главные преимущества переквалификации:

не отнимает слишком много времени (но при этом требует постоянного совершенствования в дальнейшем);

возможен выбор формы обучения, чтобы можно было совмещать работу и курсы, которые могут быть очными, заочными, вечерними или дистанционными;

рынок труда становится более интересным, появляются вакансии, требованиям которых соискатель отвечает;

умеренные затраты, которые окупаются в дальнейшем.

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Следует понимать, что смена профессии и обучение чему-то новому — не панацея, дарующая результат здесь и сейчас. В любом случае необходимо продолжать работать не только над углублением навыков (курсы и т. д. ), но также всесторонне развиваться, чтобы иметь такую ценную для современного мира гибкость — тогда любые планируемые или неожиданные перемены будут переноситься гораздо проще.

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