Сменить квалификацию хочет каждый третий опрошенный

Неудовлетворенность нынешней профессией, нехватка интересных вакансий по специальности или затянувшиеся неудачи в поисках рабочего места должны подтолкнуть к более решительным действиям, которые выражаются в переквалификации. Насколько страшны такие перемены и стоит ли к ним прибегать — рассказали эксперты портала grc.ua.
Хотят ли респонденты сменить квалификацию? В прошлом году эксперты провели исследование, и сделали вывод, что с возрастом люди все меньше склоняются к радикальным жизненным переменам, поэтому смена профессии всерьез рассматривается до 40 лет. В дальнейшем же отмечается ощутимое снижение положительных ответов от опрошенных:
Итог исследования: переквалифицироваться хочет каждый третий, и эта статистика подтверждает актуальность данного вопроса. Однако смена профессии — риск, поэтому на такие действия в меньшей степени готовы решиться те, кто только делает первые карьерные шаги, и те, кто разменял пятый десяток. В последнем случае причины просты: неверие, что это может принести какой-либо результат, а также ценность имеющейся стабильности (даже если она не удовлетворяет потребности полностью) для семьи.
Главные преимущества переквалификации:
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Следует понимать, что смена профессии и обучение чему-то новому — не панацея, дарующая результат здесь и сейчас. В любом случае необходимо продолжать работать не только над углублением навыков (курсы
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