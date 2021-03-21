За трудоустройство отдельных безработных работодателям предлагают выплачивать компенсацию

Работодателям предлагают частично возместить сумму заработной платы работников, которых они наняли, из числа зарегистрированных в качестве безработных в соответствии с законом «О занятости населения».

Об этом свидетельствует законопроект №5262 «О внесении изменений в Закон Украины „О занятости населения“».

«В государстве все еще значительный процент работников работает без официального трудоустройства. Так же остро эта проблема встает для граждан, потерявших работу, или для молодежи, которая не может трудоустроиться. Для преодоления данной проблемы необходимо стимулировать работодателей к созданию новых рабочих мест и официальному оформлению работников», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.

Что предлагают:

работодателям, принимающим на работу лиц, которые были зарегистрированы как безработные в соответствии с этим Законом — в течение трех месяцев территориальным органом центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, возмещать 20% заработной платы таких лиц.

работодателям, принимающим на работу лиц, которые были зарегистрированы как безработные в соответствии с этим Законом и которым на момент трудоустройства не исполнилось 25 лет — в течение трех месяцев территориальным органом центрального органа исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, возмещать 30% заработной платы таких лиц.

После принятия данного законопроекта прогнозируется снижение количества безработных граждан и повышение количества официальных рабочих, что в свою очередь повысит уровень бюджетных поступлений.

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