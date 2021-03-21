За трудоустройство отдельных безработных работодателям предлагают выплачивать компенсацию

Работодателям предлагают частично возместить сумму заработной платы работников, которых они наняли, из числа зарегистрированных в качестве безработных в соответствии с законом «О занятости населения».
Об этом свидетельствует законопроект №5262 «О внесении изменений в Закон Украины „О занятости населения“».
«В государстве все еще значительный процент работников работает без официального трудоустройства. Так же остро эта проблема встает для граждан, потерявших работу, или для молодежи, которая не может трудоустроиться. Для преодоления данной проблемы необходимо стимулировать работодателей к созданию новых рабочих мест и официальному оформлению работников», — сказано в пояснительной записке к проекту закона.
Что предлагают:
После принятия данного законопроекта прогнозируется снижение количества безработных граждан и повышение количества официальных рабочих, что в свою очередь повысит уровень бюджетных поступлений.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 2730 25
Кабмин ужесточил условия въезда в Украину: теперь обязателен ПЦР-тест на COVIDВчера, 11:02 - 1433 11
Зеленский заявил о создании 190 тысяч рабочих мест в Украине во время пандемииВчера, 10:33 - 714 9
Минздрав хочет в первую очередь вакцинировать группы риска, записавшиеся через «Дия»Вчера, 07:11 - 714 9
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из СШАВчера, 11:30 - 8673 7
На таможне перехватили посылку с крупными бриллиантами из СШАВчера, 11:30 - 8673 7
Население продает доллары - ДанилишинВчера, 16:15 - 3851 1
Маски на улицах в «красной зоне» - постановление КабминаВчера, 16:33 - 2730 25
Убытки из-за локдауна: сколько потеряют рестораны в КиевеВчера, 12:44 - 2208 1
В НБУ спрогнозировали последствия отказа от сотрудничества с МВФВчера, 14:00 - 1670 1
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 334
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1154 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 555 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1870 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3095 1