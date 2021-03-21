С 1 декабря педагогам поднимут зарплаты

С 1 декабря зарплаты педагогов вырастут почти на 9%. Об этом сказал глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет.

Об этом пишет пресс-служба МОН.

До этого зарплаты педагогам повысили с 1 января.

«Говоря об усилиях МОН для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов, Сергей Шкарлет напомнил, что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличены на 20%. С 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение — еще почти на 9%», — сказано в сообщении.

Кроме того, с 1 января и на период до отмены карантина введены доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования.

Справка Finance.ua:

26 августа Кабинет Министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4 723 грн до 5000 грн с 1 сентября.

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