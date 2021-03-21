С 1 декабря педагогам поднимут зарплаты

С 1 декабря зарплаты педагогов вырастут почти на 9%. Об этом сказал глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет.
Об этом пишет пресс-служба МОН.
До этого зарплаты педагогам повысили с 1 января.
«Говоря об усилиях МОН для обеспечения гарантий на достойные условия труда педагогов, Сергей Шкарлет напомнил, что с 1 января 2021 года должностные оклады педагогов увеличены на 20%. С 1 декабря текущего года запланировано очередное повышение — еще почти на 9%», — сказано в сообщении.
Кроме того, с 1 января и на период до отмены карантина введены доплаты в размере 20% от должностного оклада для медицинских работников учреждений образования.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 2482 11
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 68879 7
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун4 ч. назад - 617 6
Украина сможет получать газ из стран ЕС10 ч. назад - 544 6
Как сэкономить на аренде жильяВчера, 21:01 - 889 5
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 68879 7
Кому из владельцев земельных паев надо задекларировать доходыВчера, 17:42 - 1232 2
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсию3 ч. назад - 969 1
Кабмин предлагает ввести базовую величину для социальных выплат9 ч. назад - 941 2
Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому4 ч. назад - 927 1
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиПозавчера, 12:10 - 393
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 512
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1527 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 636 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2040 2