TomTom представил новую навигационную систему для авто

Голландская компания представляет новое поколение навигационной службы, интегрированной в информационно-развлекательные системы.

Отныне это позволяет в полной мере использовать облачные данные, чтобы сделать навигацию максимально точной.

TomTom является важным игроком в области навигационных систем для автомобильного сектора.

Интегрированное навигационное программное обеспечение (встроенная навигация) от TomTom можно найти, к примеру, в информационно-развлекательной системе Peugeot, Opel, Renault, Fiat и Alfa Romeo. TomTom разработал новое поколение своей системы навигации, которая должна поднять на более высокий уровень скорость, простоту использования и возможности.

Новейшее навигационное программное обеспечение является более «облачным», что означает, что когда оно находится в сети, оно максимально эффективно использует данные других пользователей для получения информации о маршруте и, например, для его более быстрого расчета. Если другие пользователи где-то застряли, навигация будет искать для вас другой маршрут.

При этом не обязательно всегда оставаться подключенным к Интернету — есть возможность загружать карты и перемещаться в автономном режиме. Конечно, если есть подключение к Интернету, можно загрузить обновленные карты, чтобы поддерживать навигацию в актуальном состоянии.



Фото: futurecar.com

Есть еще новости о визуальных возможностях новой навигационной системы. Она выглядит более свежей, и с ней должно быть проще работать. Навигационные данные, такие как инструкции по маршруту и информация о дорожном движении, также могут быть отображены, например, на цифровой панели приборов или на проекционном дисплее автомобиля. Конечно, это зависит от того, поддерживает ли машина, в которую интегрирована система, такие вещи, но TomTom по крайней мере к этому готов. Он также может работать с голосовыми помощниками Amazon Alexa, Cerence и Houndify.

Система также более тесно работает с данными автомобиля, включая запас хода, что особенно важно для электромобилей. Система навигации заранее предупредит, если пункт заправки / зарядки находится дальше ожидаемого запаса хода, и предложит места, где можно будет дозаправиться.

Система также выдаст актуальную информацию о текущих ценах на топливо, включит эту заправочную станцию / точку зарядки в маршрут.