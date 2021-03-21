АМКУ рекомендует сетям АЗС снизить стоимость топлива

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал рекомендации сетям АЗС относительно цен на автогаз, бензины и дизельное топливо.

Об этом в пятницу, 26 марта, сообщает пресс-служба АМКУ.

Участникам рынка рекомендовано воздержаться от действий, которые могут привести к нарушению законодательства о защите экономической конкуренции на рынке; установить розничные цены на СУГ, высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы при условиях значительной конкуренции на рынке и соответствовал объективной ситуаций на рынке.

Рекомендации даны сетям, работающим под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, AMIK, Shell, Socar, UPG, БРСМ, Avantage-7 и Glusco.

Во время анализа факторов, влияющих на формирование розничных цен на топливо и их корреляцию, было установлено, что в январе-марте 2021 года: курс доллара к гривне снизился на 2,8%; средние цены крупного опта на бензины марки А-95 выросли на 12,5%; средние цены крупного опта на дизельное топливо выросли на 9,4%.

В то же время: средние розничные цены на бензины марки А-95 выросли на 12,5%; средние розничные цены на дизельное топливо выросли на 12,93%; средние розничные цены на СУГ выросли на 21,15%.

Как отметили в АМКУ, с 12 марта европейские котировки на дизельное топливо и высокооктановые бензины начали снижаться. При этом уровень розничных цен на информационных табло стационарных АЗС продолжал расти.

«Как показывает опыт, украинские операторы розничной реализации топлива быстро реагируют на рост Европейских котировок на нефтепродукты и сразу отражают такую тенденцию (увеличение) на информационных табло АЗС. Однако при уменьшении европейских котировок на нефтепродукты такой быстрый „обратный“ процесс не происходит», — отметили в АМКУ.

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