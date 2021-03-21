Порядок освобождения от задолженности по алиментам

Иногда случается так, что алименты становятся неподъемным финансовым бременем, когда их платить просто нечем.

Может ли человек быть освобожден от задолженности по уплате алиментов, пояснила начальник Костопольского бюро правовой помощи Ровенского местного центра по предоставлению БВПД Татьяна Марчук.

«Согласно Семейному кодексу Украины, родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия. По иску плательщика алиментов суд может полностью или частично освободить его от уплаты задолженности по алиментам, если она возникла в связи с его тяжелой болезнью или другим обстоятельством, которое имеет существенное значение. Однако стоит отметить, что это право, а не обязанность суда принять соответствующее решение. Поэтому суд может отказать в иске, если основания для его удовлетворения отсутствуют и материальное положение плательщика позволяет ему погасить задолженность. Ведь интересы ребенка подлежат защите в первую очередь», — объясняет Марчук.

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В случае, когда лицо, с которого взыскиваются алименты, считает, что у него имеются веские причины для освобождения от начисленной задолженности по уплате алиментов, оно имеет право обратиться в суд с исковым заявлением об освобождении от начисленной задолженности по уплате алиментов.

Иск необходимо предъявлять в суд по зарегистрированному месту жительства или пребывания ответчика. К исковому заявлению необходимо приложить доказательства, подтверждающие исковые требования.

Такими доказательствами могут быть:

копия паспорта и идентификационного кода истца;

копия паспорта и идентификационного кода ответчика;

копия свидетельства о браке;

копия решения суда о расторжении брака;

копия свидетельств о рождении детей;

расчет задолженности по алиментам;

справка о доходах;

выписка из медицинской карты;

чеки, подтверждающие расходы на медикаменты, лечение;

объяснения свидетелей, и тому подобное.

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Законом Украины «О судебном сборе» установлено, что за подачу искового заявления об освобождении от начисленной задолженности по уплате алиментов, истец обязан заплатить 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, кроме случаев, когда последний освобожден от уплаты судебного сбора.

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