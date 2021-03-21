Apple скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом

Американская компания Apple с 2016 по 2020 год скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ).
Об этом сообщает Global Data.
На втором месте находится Accenture, а тройку замыкает Google. Также в первую пятерку вошли Microsoft и Facebook.
По словам аналитика Global Data Ороджиоти Боссе, Apple приобрела за четыре года 25 ИИ-компаний. Вместе Apple, Google, Microsoft и Facebook приобрели 60 ИИ-компаний.
«Искусственный интеллект остается ключевым направлением для технических гигантов, и растущая конкуренция за доминирование в космосе привела к поглощениям среди этих ИИ-компаний», – добавил Боссе.
Отмечается, что среди топ-5 компаний, купивших больше всего компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, четверо имеют штаб-квартиры в США. Только ирландская Accenture – единственная компания не из США.
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