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Apple скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом

Apple скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом

Американская компания Apple с 2016 по 2020 год скупила больше всего компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщает Global Data.

На втором месте находится Accenture, а тройку замыкает Google. Также в первую пятерку вошли Microsoft и Facebook.

По словам аналитика Global Data Ороджиоти Боссе, Apple приобрела за четыре года 25 ИИ-компаний. Вместе Apple, Google, Microsoft и Facebook приобрели 60 ИИ-компаний.

«Искусственный интеллект остается ключевым направлением для технических гигантов, и растущая конкуренция за доминирование в космосе привела к поглощениям среди этих ИИ-компаний», – добавил Боссе.

Отмечается, что среди топ-5 компаний, купивших больше всего компаний, которые занимаются искусственным интеллектом, четверо имеют штаб-квартиры в США. Только ирландская Accenture – единственная компания не из США.

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По материалам УКРИНФОРМ
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