Винница освободила бизнес от арендной платы из-за январского локдауна

Винницкий горсовет освободил от оплаты за аренду коммунальной недвижимости предпринимателей, которые не работали во время январского локдауна.
Об этом сообщает департамент по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.
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«Арендаторы недвижимого имущества коммунальной собственности Херсонской городской территориальной общины, которые не использовали его в период усиленных карантинных мер в январе 2021 года, могут быть освобождены от исполнения обязательства по уплате арендной платы. Чтобы оформить такую льготу, арендаторам нужно обратиться в городской совет с определенным пакетом документов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее решение приняла сессия городского совета. Кроме освобождения от уплаты за аренду муниципальной недвижимости, предприниматели также освобождены от выполнения обязательств по уплате неустойки (штрафа и/или пени), инфляционных начислений за период усиленных карантинных мер в январе 2021 года.
Такие меры предусмотрены принятой в 2020 году городской антикризисной программой «Винничане важны», которая предусматривает и поддержку бизнеса во время пандемии коронавируса. Действие этого документа продлилось и на 2021 год после сокращения доходов бюджета за первый квартал на уровне около 5%.
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