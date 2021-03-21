Михаил Непран: как сделать декешизацию в Украине более разумной

Уменьшение наличного оборота – общемировой тренд, который особенно остро проявился во время пандемии коронавируса.

Однако в Украине почему-то лишь декларируется уменьшение оборота наличных, а в реальности услуги по безналичным расчетам облагаются драконовской комиссией.

Современную жизнь трудно представить без карточных расчетов, ведь с ними она стала намного комфортнее и безопаснее. Мы еще помним времена, когда надо было проводить картой через терминал, потом – только прикасаться к нему, а сейчас технологии достигли такого уровня, что достаточно иметь телефон, чтобы оплатить товары и услуги. А сколько бонусов предлагают банки, лишь бы мы пользовались их картами! И кешбэк, и подарки, и другие поощрения!

Но, как утверждает известная поговорка, дьявол кроется в деталях. Если проанализировать стоимость услуги, которая дает возможность пользования картой – эквайринг – то получается, что право проводить безналичные расчеты довольно дорого обходится предпринимателям.

Более 70% эквайринговых услуг предоставляют государственные банки

Более того, стоимость этой услуги в Украине – одна из самых больших в Европе. В среднем – около 2% от стоимости товара. Даже у соседей-белорусов эквайринг в разы дешевле. К тому же предприниматели законодательно вынуждены принимать карты – это обязательно для розничного бизнеса.

Получается, что якобы такой доступный, хороший сервис, который движется в общемировой тенденции в Украине, почему-то не становится дешевле и доступнее, как в других странах.

Более 70% эквайринговых услуг предоставляют государственные банки, и НБУ как регулятор мог бы исправить эту ситуацию. Ведь Нацбанк теоретически заинтересован в том, чтобы на рынке было как можно меньше наличных средств. И чтобы понятие «декешизация» стало для Украины привычным, как и для других стран.

Поэтому именно Нацбанк должен быть заинтересован в максимальном снижении стоимости эквайринга. Тогда терминалы будут стоять не только в крупных ресторанах и торговых центрах, ими будут пользоваться малые и средние предприниматели.

Однако Нацбанк не особо озабочен тем, что услуги по эквайрингу слишком дороги. А предприниматели, соответственно, не спешат устанавливать терминалы – им просто невыгодно.

Попытки решить этот вопрос на уровне Кабинета Министров закончились ничем. Не заинтересовала эта ситуация и Антимонопольный комитет.

При этом, на мой взгляд, мы имеем все признаки монопольного сговора: две основные платежные системы – Visa и Master Card – сами диктуют правила игры, в том числе – по стоимости услуг по обслуживанию безналичных операций.

Украинский совет бизнеса давно и последовательно проявляет активность в этом вопросе. Присоединились и народные депутаты, которые стремятся снизить стоимость эквайринга административным путем. Такая активность уже вызвала агрессивное противодействие у представителей вышеупомянутых платежных систем – вплоть до прямой угрозы уйти с украинского рынка.

Наилучшим в этой ситуации был бы экономический путь: если бы Министерство финансов совместно с Национальным банком обязали государственные банки снизить стоимость услуг.

Но из-за того что регуляторы не работают, приходится идти административным путем и регулировать вопрос законодательным образом. Как это сделали страны Евросоюза.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №4178 и №4179. Они ограничивают тарифы на эквайринг и interchange до 0,5% и 0,3% соответственно, а Нацбанк наделяют полномочиями регулировать тарифы на межбанковские услуги – было бы целесообразно, чтобы это ограничение касалось всех без исключения финансовых учреждений Украины.

Кроме того, в первом чтении принят проект «О платежных услугах» №4364, к которому более 50 народных депутатов подали правки ко второму чтению по урегулированию проблемы сверхвысоких тарифов на платежные услуги.

Считаю, что крайне важна поддержка этих поправок и принятия проекта №4364 в целом для надлежащей имплементации положений Регламента ЕС №2015/751 от 29.04.2015 г. в части ставок комиссий за эквайринг и интерчейндж. Это будет способствовать развитию безналичных расчетов и уменьшению наличного обращения в Украине.

Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса