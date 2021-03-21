Михаил Непран: как сделать декешизацию в Украине более разумной

Уменьшение наличного оборота – общемировой тренд, который особенно остро проявился во время пандемии коронавируса.
Однако в Украине почему-то лишь декларируется уменьшение оборота наличных, а в реальности услуги по безналичным расчетам облагаются драконовской комиссией.
Современную жизнь трудно представить без карточных расчетов, ведь с ними она стала намного комфортнее и безопаснее. Мы еще помним времена, когда надо было проводить картой через терминал, потом – только прикасаться к нему, а сейчас технологии достигли такого уровня, что достаточно иметь телефон, чтобы оплатить товары и услуги. А сколько бонусов предлагают банки, лишь бы мы пользовались их картами! И кешбэк, и подарки, и другие поощрения!
Но, как утверждает известная поговорка, дьявол кроется в деталях. Если проанализировать стоимость услуги, которая дает возможность пользования картой – эквайринг – то получается, что право проводить безналичные расчеты довольно дорого обходится предпринимателям.
Более 70% эквайринговых услуг предоставляют государственные банки
Более того, стоимость этой услуги в Украине – одна из самых больших в Европе. В среднем – около 2% от стоимости товара. Даже у соседей-белорусов эквайринг в разы дешевле. К тому же предприниматели законодательно вынуждены принимать карты – это обязательно для розничного бизнеса.
Получается, что якобы такой доступный, хороший сервис, который движется в общемировой тенденции в Украине, почему-то не становится дешевле и доступнее, как в других странах.
Более 70% эквайринговых услуг предоставляют государственные банки, и НБУ как регулятор мог бы исправить эту ситуацию. Ведь Нацбанк теоретически заинтересован в том, чтобы на рынке было как можно меньше наличных средств. И чтобы понятие «декешизация» стало для Украины привычным, как и для других стран.
Поэтому именно Нацбанк должен быть заинтересован в максимальном снижении стоимости эквайринга. Тогда терминалы будут стоять не только в крупных ресторанах и торговых центрах, ими будут пользоваться малые и средние предприниматели.
Однако Нацбанк не особо озабочен тем, что услуги по эквайрингу слишком дороги. А предприниматели, соответственно, не спешат устанавливать терминалы – им просто невыгодно.
Попытки решить этот вопрос на уровне Кабинета Министров закончились ничем. Не заинтересовала эта ситуация и Антимонопольный комитет.
При этом, на мой взгляд, мы имеем все признаки монопольного сговора: две основные платежные системы – Visa и Master Card – сами диктуют правила игры, в том числе – по стоимости услуг по обслуживанию безналичных операций.
Украинский совет бизнеса давно и последовательно проявляет активность в этом вопросе. Присоединились и народные депутаты, которые стремятся снизить стоимость эквайринга административным путем. Такая активность уже вызвала агрессивное противодействие у представителей вышеупомянутых платежных систем – вплоть до прямой угрозы уйти с украинского рынка.
Наилучшим в этой ситуации был бы экономический путь: если бы Министерство финансов совместно с Национальным банком обязали государственные банки снизить стоимость услуг.
Но из-за того что регуляторы не работают, приходится идти административным путем и регулировать вопрос законодательным образом. Как это сделали страны Евросоюза.
Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №4178 и №4179. Они ограничивают тарифы на эквайринг и interchange до 0,5% и 0,3% соответственно, а Нацбанк наделяют полномочиями регулировать тарифы на межбанковские услуги – было бы целесообразно, чтобы это ограничение касалось всех без исключения финансовых учреждений Украины.
Кроме того, в первом чтении принят проект «О платежных услугах» №4364, к которому более 50 народных депутатов подали правки ко второму чтению по урегулированию проблемы сверхвысоких тарифов на платежные услуги.
Считаю, что крайне важна поддержка этих поправок и принятия проекта №4364 в целом для надлежащей имплементации положений Регламента ЕС №2015/751 от 29.04.2015 г. в части ставок комиссий за эквайринг и интерчейндж. Это будет способствовать развитию безналичных расчетов и уменьшению наличного обращения в Украине.
Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Колонка отражает исключительно точку зрения автора и может не совпадать с мнением редакции. Публикация колонок осуществляется согласно Правил, а Finance.ua выполняет лишь роль носителя. Копировать эти авторские материалы можно только при наличии ссылки на автора и Finance.ua.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Представители IT-индустрии выступают против принятия закона о "Дія.City"Вчера, 16:47 - 2488 11
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 68879 7
Сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун5 ч. назад - 625 6
Украина сможет получать газ из стран ЕС10 ч. назад - 549 6
Как сэкономить на аренде жильяВчера, 21:01 - 889 5
Кто будет платить за электроэнергию меньшеВчера, 19:00 - 68879 7
Кому из владельцев земельных паев надо задекларировать доходыВчера, 17:42 - 1232 2
Украинцам разъяснили, при каких условиях они получат максимальную пенсию3 ч. назад - 969 1
Кабмин предлагает ввести базовую величину для социальных выплат9 ч. назад - 941 2
Роды в Украине с 1 апреля начнут оплачивать по-новому4 ч. назад - 927 1
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозолиПозавчера, 12:10 - 391
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 512
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1527 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 636 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 2040 2