По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (44,406 млн грн и 47,532 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (65 и 44), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,88−27,89 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 109 активных заявок по доллару на сумму 91,938 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,8800 — 30 000
28,8600 — 10 000
27,9100 — 50 777
27,9000 — 888
27,8800 — 30 000
27,8800 — 50 000
27,8800 — 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,5000 — 1 000
27,8000 — 500
27,8800 — 4 500
27,8800 — 20 000
27,8890 — 10 000
27,8900 — 77 700
27,8900 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9224 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8915 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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