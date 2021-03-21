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Количество безработных в Донецкой области превысило 125 тыс. человек

Количество безработных в Донецкой области превысило 125 тыс. человек

По данным обследования рабочей силы, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в 2020 году количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) 717,6 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 713,7 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 687,3 тыс. человек.

Об этом сообщает Главное управление статистики Донецкой области.

Возраст. При этом количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, в возрасте 15–70 лет и в трудоспособном возрасте составило по 125,1 тыс. человек, то есть они в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.

Начиная со ІІ квартала 2020 года, на состоянии рынка труда негативно сказались карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Если в І квартале уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 44,5%, то за 2020 год в целом – 42,4% против 44,0% в 2019 году. Уровень занятости среди населения возрастом 15–70 лет снизился с 51,6% в І квартале до 49,2% за 2020 год, что также ниже, чем за 2019 год (50,9%). В трудоспособном возрасте уровень занятости населения в І квартале 2020 года составлял 61,9%, а за год в целом – 59,4% против 61,1% в 2019 году.

Уровень безработицы (по методологии МОТ) за 2020 год составил среди рабочей силы:

  • в возрасте 15 лет и старше 14,8%,
  • в возрасте 15–70 лет – 14,9% (в 2019 году было соответственно 13,5% и 13,6%),
  • в трудоспособном возрасте – 15,4% против 14,0% за 2019 год.

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По материалам ГУСДО
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