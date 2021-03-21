«Нафтогаз» заявил о возможных перебоях с отоплением. Под угрозой 15 регионов

На сегодняшний день в некоторых областях Украины сложилась критическая ситуация в сфере теплоснабжения. Под угрозой перебоев с отоплением находятся 15 регионов.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Нафтогаз Украины».

Сообщается, что из-за долгов производителей тепловой энергии отдельные населенные пункты в 15 регионах могут столкнуться с перебоями отопления. По состоянию на 25 марта, 56 предприятий не выполняли требования для получения дешевого газа по специальным обязательствам. Для получения этого газа эти компании в апреле должны заплатить более 820 млн гривен.

Также «Нафтогаз» опубликовал перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное предприятие теплокоммунэнерго.

Согласно списку, под угрозой отопительный сезон в таких крупных городах как Днепр, Кривой Рог, Одесса, Краматорск, Мариуполь, частично Киев, Николаев, Харьков и другие.