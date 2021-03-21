Налоговики разоблачили схему незаконной продажи металлолома на сумму свыше 58 млн гривен

Налоговики в Днепропетровской области разоблачили схему проведения незаконных финансовых операций физическим лицом в ходе ведения деятельности в сфере торговли ломом черных и цветных металлов на сумму более 58 млн гривен.
Об этом пише пресс-служба ГНС.
Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области установлено, что субъекты хозяйствования использовали документы транзитного СХД, который фактически не совершал хозяйственную деятельность и не был зарегистрирован плательщиком НДС, но оформлял документы по продаже лома черных и цветных металлов. В дальнейшем полученные средства транзитным СХД перечислялись на счета физического лица для обналичивания и использования в теневом обороте. В налоговой отчетности СХД доходы не отображались.
В результате проведенных операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, физическим лицом не задекларирован и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме более 10 млн гривен.
Материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.
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