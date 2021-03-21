0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Налоговики разоблачили схему незаконной продажи металлолома на сумму свыше 58 млн гривен

Налоговики разоблачили схему незаконной продажи металлолома на сумму свыше 58 млн гривен

Налоговики в Днепропетровской области разоблачили схему проведения незаконных финансовых операций физическим лицом в ходе ведения деятельности в сфере торговли ломом черных и цветных металлов на сумму более 58 млн гривен.

Об этом пише пресс-служба ГНС.

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области установлено, что субъекты хозяйствования использовали документы транзитного СХД, который фактически не совершал хозяйственную деятельность и не был зарегистрирован плательщиком НДС, но оформлял документы по продаже лома черных и цветных металлов. В дальнейшем полученные средства транзитным СХД перечислялись на счета физического лица для обналичивания и использования в теневом обороте. В налоговой отчетности СХД доходы не отображались.

В результате проведенных операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, физическим лицом не задекларирован и не уплачен налог на доходы физических лиц в сумме более 10 млн гривен.

Материалы переданы в правоохранительные органы для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.