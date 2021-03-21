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Индия обязала компании раскрывать криптовалютные активы

Индия обязала компании раскрывать криптовалютные активы

Власти Индии потребовали от связанных с криптовалютами компаний раскрывать свои активы. Соответствующие поправки в законодательство внесло Министерство по корпоративным вопросам.

Согласно документу, индийские государственные и частные фирмы должны сообщать об операциях с криптовалютой, объеме, а также авансах или депозитах «от любого лица».

Поправки вступят в силу в начале апреля 2021 года.

В 2019 году рабочая группа при правительстве Индии заключила, что в основе криптовалют «нет никакой ценности». Властям рекомендовали запретить все цифровые активы, кроме выпускаемых центробанком токенов.

По информации ряда СМИ, документ о запрете торговли криптовалютами поступил на рассмотрение Совета министров Индии в сентябре 2020 года.

В феврале 2021 года Bloomberg со ссылкой источник в Минфине сообщил, что в случае введения запрета у держателей активов будет от трех до шести месяцев на закрытие позиций.

В марте со слов одного из высокопоставленных чиновников стало известно, что Индия рассмотрит законопроект, вводящий уголовную и административную ответственность для майнеров и трейдеров.

Напомним, источник издания Business Today рассказал, что власти рассматривают возможность блокировки IP-адресов криптовалютных бирж и связанных с цифровыми активами компаний.

По материалам Forklog
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