В феврале госдолг вырос на $0,7 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале увеличился на 0,7%, или на 0,66 млрд долларов, до 91,41 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в марте Украине необходимо выплатить по внешним долгам около 0,9 млрд долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 552,96 млрд гривен, или 91,41 млрд долларов, против 2 558,24 млрд гривен, или 90,74 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 2 263,69 млрд гривен (81,05 млрд долларов) против 2 263,74 млрд гривен (80,29 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 44,31 млрд до 44,32 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился с 1 014,59 млрд гривен до 1 025,74 млрд гривен (в долларовом эквиваленте увеличился 35,99 млрд до 36,73 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 289,28 млрд гривен, или 10,36 млрд долларов.

Как ранее сообщалось, в расчете на каждого украинца государственный долг составляет чуть более $2 тыс.

Справка Finance.ua:

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 января 2021 года составил 2 558,22 млрд грн, или 90,74 млрд долларов. Крупных заимствований и погашения в этом месяце не было.