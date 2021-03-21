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Япония спустила на воду первый катер с водородным двигателем

Япония спустила на воду первый катер с водородным двигателем

Японский производитель двигателей Yanmar в прошлом году объявил, что собирается разработать морскую транспортную систему на базе топливных элементов Mirai компании Toyota. И вот прототип пассажирского катера на 12 персон спущен на воду у побережья острова Косю.

Об этом пишет HighTech Plus со ссылкой на New Atlas.

К 2025 году компания планирует выпустить большее судно на топливных элементах.

Недавно правительство Японии анонсировало план по переходу к углеродно-нейтральной экономике, который должен завершиться к 2050 году. Международная морская организация также ищет способ снизить эмиссию углекислого газа до нуля в течение XXI века. Потенциальной альтернативой может стать водород, хотя его производство должно сначала стать «зеленым», то есть использовать электричество, полученное из возобновляемых источников.

Япония и Корея уже инвестируют большие суммы в водород для транспортной индустрии, и Yanmar, разработчик и производитель двигателей различного назначения, решил приспособить силовую установку автомобиля Toyota Mirai для водных прогулок, пишет New Atlas.

Компания установила систему топливных элементов в прогулочный катер EX38A. Эта модель длиной 12,4 метра и массой 7,9 тонны способна взять на борт до 12 человек. Двигатель был заменен на электрический, на 250 кВт, с топливным элементом с полимерным электролитом и восемью баками водорода.

Как сообщает Yanmar, это первая лодка, которая отвечает установленным японским регулятором требованиям безопасности для судна с топливными элементами. Yanmar намерен к 2025 году выпустить целую линейку более крупных кораблей на водороде.

По материалам Mind
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