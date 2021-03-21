Как получить решение о выписке ребенка без согласия одного из родителей

Вопрос об изменении места регистрации ребенка в большинстве случаев возникает при продаже жилья. Часто – при изменении семейных обстоятельств.
Об этом пишет Минюст.
Пример. Ребенок зарегистрирован в квартире отца, но после развода бывшие супруги решили, что несовершеннолетний должен жить с мамой. Но как действовать, если один из родителей не может дать свое согласие на выписку ребенка, например, из-за того, что находится на временно оккупированной территории.
Согласно статье 160 Семейного кодекса Украины, место проживания ребенка, не достигшего 10-летнего возраста, определяется по соглашению его родителей. И постановка, и снятие с регистрации ребенка производится по взаимному согласию родителей.
Если один из родителей не может лично присутствовать в центре предоставления административных услуг, он может предоставить нотариальное согласие на выписку ребенка.
Если у одного из родителей будет на руках решение суда об установлении места жительства с ним ребенка, то тогда ему требуется согласие другого родителя. Кроме того, он может обратиться в суд также с иском о предоставлении разрешения на снятие с регистрации и постановке по новому адресу проживания ребенка без согласия другого родителя.
Что нужно для соответствующего обращения в суд. Обратиться в центр предоставления админуслуг и написать заявление об изменении регистрации ребенка. Безусловно, вы получите отказ в связи с тем, что нет согласия другого родителя. Это формальность, которую нужно соблюсти для обращения в суд.
Составить исковое заявление, оплатить судебный сбор в размере 908 грн и подать заявление в суд по месту регистрации ответчика.
Суд делает запрос в адресное бюро и устанавливает действительную прописку. Если эта прописка в другой административно-территориальной единице, то суд может либо вернуть вам исковое заявление, указав правильный суд, куда следует обратиться, или перенаправить дело в другой суд. Но в любом случае это не является препятствием для того, чтобы мама обратилась в суд и получила соответствующее решение.
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