0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Продана самая большая в мире картина за 62 млн дол. (фото)

Продана самая большая в мире картина за 62 млн дол. (фото)

Работа британского художника Саши Джафри, представляющая собой самую большую в мире картину на холсте, была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов (45 миллионов фунтов стерлингов).

Об этом пишет The Guardian.

“Путешествие человечества” разделено на 70 секций, занимающих 1 595,76 квадратных метров, что эквивалентно почти четырем баскетбольным площадкам.

Работа была продана за 62 миллиона долларов, что вдвое превышает запланированную сумму, а деньги пошли на благотворительные цели, помогающие детям.


Фото The Guardian

Андре Абдун, гражданин Франции, проживающий в Дубае, купил все 70 сегментов на аукционе.

Работа, подтвержденная Книгой рекордов Гиннеса как крупнейшее художественное полотно, была выставлена в бальном зале отеля «Атлантида» и первоначально предназначалась для продажи по частям.


Фото The Guardian

«Картина была очень сильной, когда я ее увидел, и для меня было бы ошибкой разделять части», – сказал Абдун.

Карты для тех, кто много тратит 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.