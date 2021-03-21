Продана самая большая в мире картина за 62 млн дол. (фото)

Работа британского художника Саши Джафри, представляющая собой самую большую в мире картину на холсте, была продана на аукционе в Дубае за 62 миллиона долларов (45 миллионов фунтов стерлингов).
Об этом пишет The Guardian.
“Путешествие человечества” разделено на 70 секций, занимающих 1 595,76 квадратных метров, что эквивалентно почти четырем баскетбольным площадкам.
Работа была продана за 62 миллиона долларов, что вдвое превышает запланированную сумму, а деньги пошли на благотворительные цели, помогающие детям.
Фото The Guardian
Андре Абдун, гражданин Франции, проживающий в Дубае, купил все 70 сегментов на аукционе.
Работа, подтвержденная Книгой рекордов Гиннеса как крупнейшее художественное полотно, была выставлена в бальном зале отеля «Атлантида» и первоначально предназначалась для продажи по частям.
Фото The Guardian
«Картина была очень сильной, когда я ее увидел, и для меня было бы ошибкой разделять части», – сказал Абдун.
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