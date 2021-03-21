Зеленский подписал закон о предотвращении давления на бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения чрезмерного давления на субъектов хозяйствования», который был принят парламентом 4 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон позволяет органам местного самоуправления вести контроль за соблюдением законодательства о труде на предприятиях, в учреждениях и организациях коммунальной собственности соответствующих территориальных общин.

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Органы местного самоуправления также могут выступать с инициативой относительно проведения государственной проверки на предприятиях, которые не находятся в коммунальной собственности, а также в отношении физических лиц — предпринимателей, использующих труд наемных работников.

Что меняется:

исполнительные органы городских советов и объединенных территориальных общин лишаются права составлять протоколы об административных правонарушениях за нарушение законодательства о труде и занятости населения;

также законом предлагается освободить от уплаты судебного сбора при рассмотрении дел во всех судебных инстанциях Государственную службу Украины по вопросам труда и ее территориальные органы;

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кроме того, документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым за невыполнение законных требований или недопущение должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и его территориальных органов или недопущения их должностных лиц к проведению мероприятий государственного надзора предусмотрен штраф для должностных лиц от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Этот закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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