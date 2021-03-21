В Киеве разрешили перевозить больше пассажиров в общественном транспорте

В Киеве с 26 марта наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров.
Такое решение приняла Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевпастранса.
Что изменится:
«Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости», — говорится в сообщении.
Напомним, что запрещено с 20 марта в Киеве:
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