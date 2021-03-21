В Киеве разрешили перевозить больше пассажиров в общественном транспорте

В Киеве с 26 марта наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров.

Такое решение приняла Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба Киевпастранса.

Что изменится:

общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров — суммарно половину от общей вместимости транспортного средства.

«Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости», — говорится в сообщении.

Напомним, что запрещено с 20 марта в Киеве:

обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и других заведениях общественного питания;

массовые мероприятия — культурные, социальные, рекламные, развлекательные и др.;

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях;

работа ТРЦ , детских развлекательных центров и других заведений сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы);

, детских развлекательных центров и других заведений сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы); посещение учебных заведений (кроме детских садов и школьников 1−4 классов);

прием посетителей в заведениях культуры (музеи, кино, театры, концертные залы);

работа непродовольственных рынков, в т. ч. ярмарок, павильонов;

ярмарок, павильонов; посещение бассейнов, за исключением тренировок профессиональных спортсменов;

проведение групповых занятий в фитнес-клубах, спортзалах;

посещение посторонними учреждений соцзащиты, в которых находятся пожилые люди.

Справка Finance.ua:*

Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом строгий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

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