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Межбанк: четверг протестировал курс в 28 гривен за доллар

Межбанк: четверг протестировал курс в 28 гривен за доллар

Четверг явно не стал позитивным днем на валютном рынке для гривны, а скорее прошел как тестирование уровня в 28 гривен за доллар. Спрос снова превышал предложение, причем циклично. Уже практически второй день подряд сценарий приблизительно такой: рост котировок до обеда, затем недолгое равновесие спроса и предложения с небольшим откатом котировок, потом – новый выход небольшого числа покупателей и “разогрев” курса, и в конце сессии – окончательное затишье, но уже при другом уровне котировок.

В итоге, за сегодня доллар на межбанке снова подорожал до 27,98/28,00 гривен к концу сессии, хотя и тестировал уровень в 28 гривен фактически весь день. НБУ на рынок не выходил. Видимо, регулятор считает, что подобные сигналы рынка пока не приведут к скачкообразному дальнейшему росту курса и потому не спешит тратить свои резервы на интервенции.

Ход торгов:

Спрос опять превышал предложение с самого утра и с утренних 27,94/27,96 доллар вырос к 11:00 до 27,28,00/28,015. В этот момент на торги стали выходить основные продавцы, которые выжидали максимальных уровней котировок. Рост предложения на короткое время не только успокоил рынок, но и привел к проседанию курса до 27,95/27,97 гривен к полудню, и до 27,94/27,955 к обеду и сразу после него.

Но уже ближе к 14 часам спрос опять начал нарастать, что привело к росту котировок до 27,945/27,96 гривен к 15 часам и до 27,96/27,98 к 16:00.В этот момент на торгах уже почти не осталось реальных покупателей, а спекулянты решили в очередной раз подтянуть котировки вверх на мелких сделках. Им это удалось и торги завершились котировками 27,98/28 гривен к 17 часам.

Определенная нервозность на межбанке у клиентов сохранилась и пятница обещает быть весьма интересной на валютном рынке.

Главные события 25 марта на валютном рынке:

  • Рост курса доллара с утренних 27,94/27,96 гривен до 27,99/27,28 к концу торгов.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 составил 27,9796 гривен, а официальный курс на 26 марта 2021 года установлен на уровне 27,9698 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,98 / 28,00
евро – 33,01 / 33,03

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1775 / 1,1776

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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