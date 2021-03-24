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Volkswagen показал, как будет выглядеть новый Amarok

Volkswagen показал, как будет выглядеть новый Amarok

Чуть более года назад немецкая компания Volkswagen опубликовала первые тизерные изображения Amarok нового поколения. Тогда изображенный на рисунке автомобиль больше был похож на концептуальный эскиз, поскольку у него были огромные колёса, отсутствовали дверные ручки, а также имелись другие преувеличенные детали дизайна.

Однако на этот раз компания представила новые изображения, на которых пикап выглядит более похожим на реальный автомобиль. В то время, как в первом оригинальном тизере машина была оснащена только двумя дверьми, в последнем превью Amarok показан в 4-дверной конфигурации. Кроме этого пикап оснастили рейлингами на крыше, светодиодной полосой на передней части и поперечной балкой на кузове.


Фото: mmr.net.ua

Volkswagen также изменил передний бампер, сделав противотуманные фары более заметными, чем раньше. В тоже время, X-образная серебристая панель практически полностью исчезла. Тем не менее на изображении по-прежнему присутствует оранжевые акценты на кузове, расширенные квадратные колесные арки и хромированные зеркала заднего вида.


Фото: mmr.net.ua

Стоит отметить, что компании Volkswagen вообще не планировала выпуск нового поколения Amarok. Но по договоренности с американским Ford немецкий бренд позаимствовал платформу от будущего Ranger. Она и составит основу Volkswagen Amarok нового поколения. Да, новый пикап будет тесно связано со следующим Ford Ranger. Но немцы пообещали придать своей модели полностью новый дизайн.

Также имеются сообщения, что в компании работают над Amarok R, который станет эквивалентом Ford Ranger Raptor. Данная модель должна будет присоединиться к таким высокопроизводительным версиям автомобилей, как Golf, T-Roc, Tiguan, Arteon и Touareg R-серии. По последним данным, в такой модификации Amarok будет иметь около 300 л.с. Напомним, что пикап второго поколения должен быть запущен в производство в 2022 году.

По материалам MMR
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