Будут лишать лицензии: анонсировали масштабные рейды в маршрутках

За несоблюдение карантинных ограничений столичными маршрутчиками власти города намерены проводить рейды и лишать их лицензий.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня происходит контроль троллейбусов, трамваев. Маршрутные такси находятся за пределами контроля, каждый день составляются многочисленные протоколы. Я думаю, что будут рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозку», — сказал Рубан.

Он добавил, что ведомство получило предписание от КГГА по поводу контроля вместе с патрульной полицией. С 26 марта они будут проверять маршрутки и передавать информацию в Укртрансбезопасность для лишения лицензий.

Справка Finance.ua:

Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, проезд также подорожает.