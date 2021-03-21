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Будут лишать лицензии: анонсировали масштабные рейды в маршрутках

Будут лишать лицензии: анонсировали масштабные рейды в маршрутках

За несоблюдение карантинных ограничений столичными маршрутчиками власти города намерены проводить рейды и лишать их лицензий.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня происходит контроль троллейбусов, трамваев. Маршрутные такси находятся за пределами контроля, каждый день составляются многочисленные протоколы. Я думаю, что будут рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозку», — сказал Рубан.

Он добавил, что ведомство получило предписание от КГГА по поводу контроля вместе с патрульной полицией. С 26 марта они будут проверять маршрутки и передавать информацию в Укртрансбезопасность для лишения лицензий.

Справка Finance.ua:

  • Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области намерена просить власти столицы официально запретить работу маршруток, чтобы не обанкротиться, проезд также подорожает.
  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что призывы Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области к властям относительно официального прекращения их работы являются манипуляцией, а частные перевозчики самостоятельно решают, работать ли им.
По материалам Украина 24
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