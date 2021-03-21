Будут лишать лицензии: анонсировали масштабные рейды в маршрутках

За несоблюдение карантинных ограничений столичными маршрутчиками власти города намерены проводить рейды и лишать их лицензий.
Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала «Украина 24».
«Сегодня происходит контроль троллейбусов, трамваев. Маршрутные такси находятся за пределами контроля, каждый день составляются многочисленные протоколы. Я думаю, что будут рейды по маршруткам, наказание будет вплоть до лишения лицензий на перевозку», — сказал Рубан.
Он добавил, что ведомство получило предписание от КГГА по поводу контроля вместе с патрульной полицией. С 26 марта они будут проверять маршрутки и передавать информацию в Укртрансбезопасность для лишения лицензий.
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