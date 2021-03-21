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Новые штрафы для водителей: какие правила нарушали чаще всего за неделю

Новые штрафы для водителей: какие правила нарушали чаще всего за неделю

Правоохранители оформили более 18,3 тысячи протоколов о нарушении ПДД, за которые были повышены штрафы неделю назад. Чаще всего водителей штрафовали за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и пьянство.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Прошла неделя с тех пор, как заработали новые штрафы за нарушение ПДД. Ответственность за безопасность на дорогах — долг каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге — мы сможем достичь желаемого результата», — говорится в сообщении.

За этот период полицейские оформили:

  • 2 241 протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУоАП.
  • 3 149 постановлений по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами) КУоАП.
  • 8 696 постановлений по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КУоАП.
  • 570 постановлений по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП.
  • 1 969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КУоАП.
  • 531 постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП.
  • 1 226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (нарушение правил дорожного движения пешеходами) КУоАП.

Справка Finance.ua:

  • 17 марта вступил в силу закон об усилении ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
  • По закону восстанавливается и увеличивается ответственность за управление авто в состоянии опьянения от 17 тысяч грн за первый случай до 51 тыс. грн за повторное нарушение с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай — конфискация авто.
  • Для пешеходов и велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения, также усилено наказание.

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По материалам Finance.UA
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