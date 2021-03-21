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Xiaomi защитит смартфоны от подглядывания

Xiaomi защитит смартфоны от подглядывания

Xiaomi намерена всерьез взяться за конфиденциальность пользователей. Компания запатентовала новую технологию, предотвращающую подглядывание посторонних людей в экран смартфона.

Суть патента кроется в попытке обезопасить данные пользователей за счет использования специального датчика. Устройство сможет работать в режиме реального времени, отслеживая появления посторонних людей перед дисплеем смартфона. Датчик способен распознавать как минимум одно зарегистрированное в нем лицо. Вероятно, имеется в виду владелец аппарата, в то время как все остальные, пытающиеся подглядывать за происходящим на телефоне, будут ограничены в доступе к картинке.

В тексте патента говорится, что алгоритм сможет обезопасить пользовательские данные, однако не уточняется, каким образом это будет реализовано.

Стоит отметить, что подобная технология уже реализована другими компаниями. Например, еще в HUAWEI Mate 30 появилась функция защиты от подглядывания, скрывающая личную информацию при обнаружении посторонних.

По материалам iTechua
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