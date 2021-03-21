Подключить мозг к компьютеру стало возможно без имплантации электродов в голову

Появилась технология, которая позволяет подключить биологический мозг к компьютеру без необходимости полностью открывать мозг. Считывать сигналы нейронов предлагается с помощью ультразвука.

Лучшие технологии подключения живого организма к машине требуют использования микроскопических электродов, которые имплантируются непосредственно в мозг. Исследователи из Университета Стэнфорда показали, что схожих результатов можно достичь менее инвазивно.

Они использовали ультразвуковой сканер, который позволил предвидеть, что хочет сделать подопытная обезьяна – пошевелить глазами, поднять руку и тому подобное. Такой информации достаточно, чтобы управлять роботизированной рукой или компьютерным курсором.

Ультразвуковое сканирование используется для получения изображения мозга около десятилетия. Технология, известная как функциональный ультразвук, использует широкий луч для измерения изменения тока крови в сосудах мозга. При активности нейроны потребляют больше энергии и веществ, поэтому к ним подается больше крови.

При этом ультразвуковая технология имеет более высокое разрешение, чем функциональная магнитно-резонансная томография. Также функциональный ультразвук не требует от участников лежать в большом сканере.

Разработанная учеными техника требует вскрытия черепа, однако при этом остается неповрежденной защитная мозговая мембрана. При имплантации электродов ее также разрезают.

Хотя косвенное дистанционное считывание имеет меньшую точность по сравнению с сигналом от имплантированных электродов, ее оказывается достаточно для определения, что мозг готовится совершить определенное действие. Эффективность распознавания составляет 78% для движений глазами и 89% для движений руками.

Ученые уже готовятся к следующему этапу эксперимента – трансляции сигналов мозга в компьютер в реальном времени. Это проблема, поскольку поток крови изменяется медленнее, чем электрические сигналы нейронов.