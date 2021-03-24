Минсоцполитики планирует повысить прожиточный минимум: к чему это приведет

Министерство социальной политики разработало дорожную карту, которая предусматривает увеличение размера прожиточного минимума.

Аналитик Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Владислав Иерусалимов в эфире Украинского радио рассказал, как это будет происходить и к чему может привести.

Аналитик отметил, что сейчас есть очень много вопросов к механизму расчета фактического прожиточного минимума.

«Методика расчета прожиточного минимума была признана Верховным Судом незаконной, в частности, что касается участия общественности и экспертной среды. Поэтому очень интересный вопрос, сможет ли государство сделать прожиточный минимум соответствующим реальным потребностям граждан. Здесь следует рассматривать это в плоскости того, как у нас применяется прожиточный минимум», — пояснил Иерусалимов.

Он отметил, что по расчетам Министерства соцполитики Украины, рост размера прожиточного минимума до его реального значения повлечет за собой 250-миллиардное увеличение расходов из бюджета.

«Вопрос о том, реально это или нет, нужно ставить нашим чиновникам, которые хотят пересматривать прожиточный минимум. Сейчас в парламенте зарегистрированы два законопроекта: правительственный, который указан в дорожной карте министерства, и проект закона председателя комитета по вопросам социальной политики ВРУ. Однако, скорее всего, рассматриваться будет именно правительственный законопроект», — считает эксперт.

По словам Иерусалимова, государственный бюджет может не выдержать повышения прожиточного минимума.

«Решение, которое предлагает правительство, депутаты и заинтересованные стороны — отвязать прожиточный минимум от несвойственных ему расчетов. Ведь если поднимать его при нынешней модели, то бюджет не выдержит. По расчетам нашего Центра, если применить реальный размер прожиточного минимума только для определения зарплат судей, то только их должностные оклады были бы на 9 миллиардов больше. У нас очень большая сетка привязана к прожиточному минимуму. Поэтому если бы мы сейчас рассчитывали размер по фактическому минимуму, который тоже не соответствует реальности, бюджет бы просто схлопнулся. Если просто взять и поднять прожиточный минимум, это очень негативно повлияет на наше государство», — считает он.

По мнению эксперта, методология расчета прожиточного минимума должна быть более современной.

«Многое требует изменений. Это и услуги телекоммуникационной связи, интернет. Если вспоминать COVID-19, то сейчас у людей очень выросли расходы на медицину, поэтому минимальные расходы на медицину также должны быть пересмотрены», — убежден он.

При этом Иерусалимов считает, что методика расчета прожиточного минимума должна была бы учитывать различия в стоимости проживания в Киеве и в регионах, как это реализовано в других странах, например, в Великобритании.

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